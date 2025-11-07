پخش زنده
بیش از ۱۵۰ بیمار در طرح مهر درمان به همت ۹ متخصص و فوق تخصص در بیضا معاینه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا گفت: در راستای ارتقاء سطح سلامت و رفاه حال مردم، بیش از ۱۵۰ بیمار در این شهرستان با حضور ۹ متخصص و فوق تخصص از مراکز درمانی فارس معاینه شدند.
دکتر صمیمی افزود: این متخصصان با حضور در بیمارستان حضرت قمربنی هاشم و مرکز خدمات جامع سلامت شهر بیضا به معاینه مراجعه کنندگان پرداختند.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.