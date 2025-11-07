با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعی از مسئولان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان مرکزی همایش وفاق برای سرمایه گذاری و ایران ماهر در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش وفاق برای سرمایه گذاری و ایران ماهر با حضور وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان در اراک برگزار شد.

شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری استان از اهداف برگزاری این همایش بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش با تاکید بر اینکه برای سرمایه گذاری باید از همه ظرفیت‌های انسانی استفاده شود، گفت: کلید حل بسیاری از مشکلات ما، ایجاد هم‌افزایی میان نهاد‌ها و ظرفیت‌های موجود کشور است.

احمد میدری با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های بومی و کارشناسی استان افزود: استان مرکزی از نظر نیروی انسانی و تخصصی بسیار توانمند است و ضرورتی ندارد که تصمیمات مهم بدون مشورت با نخبگان و مدیران استانی اتخاذ شود. ما متعهد به همفکری، شفافیت و شایسته‌سالاری هستیم.

میدری با اشاره به عنوان همایش "رفاه برای سرمایه‌گذاری" افزود: برداشت من از این عنوان، همدلی و درک متقابل است. یعنی ما باید محدودیت‌های یکدیگر را بشناسیم، کارفرما‌ها باید بدانند نمایندگان مجلس با چه حجم از مطالبات مردمی مواجه‌اند و نمایندگان نیز درک کنند که دولت با چه محدودیت‌های بودجه‌ای روبروست، اگر سطح انتظاراتمان را با واقعیت‌ها هماهنگ نکنیم، دچار بحران‌های متعدد خواهیم شد. ما باید واقع‌بین باشیم و بدانیم که فاصله میان خواسته‌ها و توان اجرایی، منبع اصلی چالش‌هاست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تاب‌آوری اقتصادی ایران در برابر تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: ما از منظر تحلیلگران جهانی، کشوری شگفت‌انگیز هستیم و کشور توانسته به لطف سرمایه اجتماعی و ظرفیت‌های تولیدی خود، سرپا بماند و با ایستادگی به شکوفایی اقتصادی رسیده است.

احمد میدری با بیان اینکه ما در حال پرداخت هزینه‌های یک مسیر توسعه پایدار هستیم. باید با وفاق ملی و شناخت واقعیت‌ها، به سمت تحول اساسی حرکت کنیم.

استاندار مرکزی هم با بیان اینکه استان مرکزی پایتخت صنعت کشور است و از نظر تنوع تولیدات صنعتی، رتبه اول کشور را دارد و در صنایع مادر نیز در جایگاه دوم قرار گرفته و در مجموع، استان در حوزه صنایع و موافقت‌های اصولی رتبه پنجم یا ششم را داراست.

مهدی زندیه وکیلی وجود ۵۲ نوع ماده معدنی در استان را نشان‌دهنده پتانسیل بالای منطقه در حوزه معدن دانست و افزود: در یک دهه اخیر، استان مرکزی همواره جزو استان‌های دارای کمترین نرخ بیکاری بوده است. طبق آخرین آمار، نرخ بیکاری بین ۴.۵ تا ۵ درصد است.

زندیه وکیلی گفت: مهم‌ترین سرمایه استان، نیروی انسانی فرهیخته، ماهر و تحصیل‌کرده آن است.

او به توانمندی‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: ما قابلیت صادرات خدمات فنی و مهندسی را داریم. شرکت‌هایی مانند آذرآب، ماشین‌سازی و دیگر صنایع بزرگ استان، ظرفیت بالایی در حوزه‌های انرژی، نفت و گاز، ماشین‌آلات کشاورزی و سایر رسته‌ها دارند. همچنین تکنسین‌ها و مهندسین استان می‌توانند در پروژه‌های ملی و بین‌المللی ایفای نقش کنند.

زندیه وکیلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جذب سرمایه‌گذاری افزود: ما بسته‌های سرمایه‌گذاری متنوعی در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر تهیه کرده‌ایم. استان مرکزی بیشترین مزیت را در حوزه انرژی خورشیدی دارد و مجوز‌های لازم نیز در حال صدور است.

او گفت: در همه شهرستان‌ها و حتی روستا‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی شده، انتظار داریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری وابسته، این فرصت‌ها را بررسی و برای ورود به پروژه‌ها اقدام کنند.

کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز از مشکلات پیش روی خود گفتند.