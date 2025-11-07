فرماندار قصرشیرین گفت: کاپوتاژ خودرو‌های سواری زائران دغدغه و خواسته اصلی فرمانداری قصرشیرین است و اکنون با موافقت نهایی عراق، ظرف یک ماه آینده توسط ایران راه‌اندازی می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین در نشست با مدیران مرز منذریه در عراق که با تمرکز بر رفع موانع زیارتی برگزار شد، اعلام کرد: کاپوتاژ خودرو‌های سواری زائران دغدغه و خواسته اصلی فرمانداری قصرشیرین است و اکنون با موافقت نهایی عراق، ظرف یک ماه آینده توسط ایران راه‌اندازی می‌شود؛ این طرح زودتر از مهلت سه‌ماهه پیشین اجرا شده و مورد تأیید استاندار کرمانشاه، سازمان راهداری و گمرک قرار گرفته است.

شفیعی افزود: طرف عراقی مجوز‌های لازم و زیرساخت‌ها را فراهم کرده و ما نیز آماده‌سازی‌های خود را تسریع می‌کنیم.

وی تأکید کرد : این طرح در مرحله اخذ مجوز نهایی وزارت کشور است و با امکانات شبانه‌روزی مرز خسروی اکنون روزانه بیش از یک‌هزار زائر از این گذرگاه تاریخی عبور می‌کنند.

فرماندار قصرشیرین از توافق بر ۲۴ ساعته کردن فعالیت‌های تجاری مرز خسروی خبر داد و گفت: تلاش‌ها برای تسهیل تردد کامیون‌ها با اضافه شدن یک دستگاه ایکس‌ری تجاری از سوی عراق در منذریه ادامه دارد.

با اجرای این طرح حجم کامیون‌های صادراتی از ۳۰۰ به ۷۵۰ دستگاه افزایش یافته و این تغییرات، تجارت را ۲ برابر می‌کند.

نشوان عرفان مدیر مرز منذریه عراق نیز در این نشست با اعلام اخذ مجوز‌های کاپوتاژ بعنوان خواسته طرف ایرانی بر ضرورت تسهیل عبور زائران و ارتقای فعالیت‌های تجاری تأکید کرد و گفت: گسترش مناسبات مرزی، اولویت ما است و با همکاری ایران، تردد و تجارت ۲ برابر می‌شود.

فرماندار قصرشیرین و مسوولان مرز خسروی همچنین در سفر به منذریه از زیرساخت‌های تردد مسافری و تجاری این مرز در آنسوی مرز خسروی بازدید کردند.