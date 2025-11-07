

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر دنیامالی که به دعوت وزیر ورزش عربستان برای حضور در مراسم افتتاحیه بازی‌های همبستگی اسلامی به ریاض سفر کرده است، شب گذشته به همراه علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض در ضیافت شام رسمی همتای سعودی خود شرکت کرد.

در این مراسم ۵٧ وزیر و مقام عالی رتبه ورزش کشور‌های عضو فدراسیون همبستگی اسلامی حضور پیدا کردند.

دکتر دنیامالی در حاشیه این دیدار‌ها با وزرای ورزش ترکیه، تاجیکستان و برخی دیگر از مقامات ورزش کشور‌ها گفت‌و‌گو کرد.

مراسم افتتاحیه ششمین دوره این بازی‌ها امشب در ریاض عربستان برگزار می شود.

