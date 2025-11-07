پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، و دبیرکل سازمان ملل در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، بر عدالت اقلیمی و تحریمهای ظالمانه، در حوزه محیطزیست علیه ایران تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP۳۰) با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دبیرکل سازمان ملل ضمن ابلاغ سلام ویژه خود به رئیسجمهور و ملت بزرگ ایران، حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون رئیسجمهور را در این اجلاس راهبردی، حائز اهمیت دانست و بر نقش فعال ایران در مباحث جهانی مرتبط با تغییر اقلیم تأکید کرد.
خانم انصاری نیز در این دیدار، با اشاره به تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه، تأکید کرد: حوزه محیطزیست باید از اقدامات قهرآمیز مصون بوده و همکاریهای بینالمللی در این عرصه بدون محدودیت و با محوریت منافع مشترک جهانی دنبال شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ضمن تأیید این دیدگاه، با اشاره به اهمیت درک تبعات تغییر اقلیم بر کشورهای مختلف، «عدالت اقلیمی» و توجه برابر به کاهش آسیبهای ناشی از تغییرات آبوهوایی را از اولویتهای اصلی نهادهای ذیل سازمان ملل برشمرد.
همچنین در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم (COP)، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، با جنجا داسیلوا همسر رئیسجمهور برزیل نیز دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، بانوی اول برزیل ضمن خوشآمدگویی به معاون رئیسجمهور کشورمان و ابراز خرسندی از حضور جمهوری اسلامی ایران در سطح عالی در اجلاس تغییر اقلیم، بر اهمیت توسعه روابط میان دو کشور ایران و برزیل تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه دو کشور بزرگ ایران و برزیل در عرصههای منطقهای و جهانی، تبادل تجربیات در زمینههای اجتماعی و محیطزیستی را بسیار ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد که سفر معاون رئیسجمهور ایران به برزیل و حضور در اجلاس COP، نقطهعطفی در گسترش روابط روبهرشد دو کشور باشد.
خانم انصاری نیز در این دیدار با قدردانی از میزبانی دولت برزیل برای برگزاری اجلاس تغییر اقلیم، به ظرفیتهای گسترده همکاریهای دوجانبه اشاره کرد و گفت: روابط محیطزیستی میتواند در کنار سایر حوزهها، تکمیلکننده زنجیره تعاملات سازنده میان دو کشور باشد.
وی همچنین با تأکید بر نقش پررنگ زنان در حفاظت از محیطزیست، بهویژه در جوامع محلی، اهمیت توجه به دانش بومی را یادآور شد و با اشاره به چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی در مناطق طبیعی دو کشور، بر آمادگی ایران برای تبادل تجربیات و همکاری مشترک در این زمینه تأکید کرد.