رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: با جذب ۸۱ پزشک جدید در آبانماه امسال، تعداد پزشکان متخصص در استان به ۴۴۶ نفر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جلالالدین امیری گفت: تاکنون ۳۶۵ پزشک متخصص در مراکز درمانی و بیمارستانهای استان مشغول به کار بودند که با توزیع ۸۱ پزشک جدید در آبانماه امسال، این تعداد به ۴۴۶ نفر افزایش یافت.
وی تصریح کرد: قرار است علاوه بر این، دو پزشک متخصص دیگر نیز در مراکز درمانی و بیمارستانهای استان جذب شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به فعالیت ۶۷ پزشک فوق تخصص در استان گفت: تاکنون اقدامات زیادی برای تأمین تجهیزات پزشکی و جذب پزشکان متخصص و فوق تخصص انجام شده تا بتوانیم خدمات مطلوبتری در حوزه بهداشت و درمان به مردم ارائه دهیم.