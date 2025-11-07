پخش زنده
علی خسروی، عضو کمیته داوران فدراسیون درباره صحنه مورد اعتراض باشگاه شمس آذرقزوین در دیدار مقابل ملوان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی خسروی در این باره گفت: در آنالیز داوری صحنهها باید از درک فوتبال (Football understanding) استفاده کرد. در صحنه مورد اشاره، مدافع شماره ٥ ملوان در یک برخورد منصفانه توپ را بدون خطا با ضربه سر دور میکند. بدیهی است که مهاجم شمس آذر برای جدال با مدافع به هوا پریده و برخورد ایجاد میشود. به هیچ عنوان دست چپ مدافع در این حالت ابزار محسوب نشده و پس از دور شدن توپ به جهت نزدیکی دو بازیکن با هم این برخورد صورت میگیرد.
وی افزود: خطای زدن با دست (strike) زمانی حادثه میشود که دست باز شده و ضربهای بزند، اما چنین موردی در این صحنه اتفاق نمیفتد. مدافع فاصلهای با مهاجم ندارد که حریف را با دست مورد هدف قرار دهد. این برخوردها در فوتبال اجتناب ناپذیر بوده و تحت هیچ شرایطی خطا محسوب نمیشود.
خسروی تصریح کرد: توجه شود که فوتبال بازی برخوردهاست و هر شخصی که فوتبال بازی کرده یا فوتبال را بشناسد این برخوردها را خطا نمیداند. همچنین دست چپ مدافع از بدن فاصله ندارد و مدافع حتی دست خود را پرت نمیکند. در فوتبال ضربه زدن با سر به همین روش بوده و حالت دستان هم به این شکل است لذا اعلام نشدن خطا تصمیم درستی است. این صحنه در کمک داور ویدئویی نیز چک و از ملاحظات واضح استفاده شد و در نهایت تصمیم بر ادامه بازی تصمیم درستی بود.