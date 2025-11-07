یازدهمین زمین چمن مصنوعی بنیاد علوی در کهگیلویه و بویراحمد در روستای چیر شهرستان کهگیلویه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول پروژههای عمرانی بنیاد علوی در استان، با اشاره به رویکرد عدالتمحور این بنیاد گفت:بنیاد علوی بهعنوان بازوی اجرایی بنیاد مستضعفان در حوزه محرومیتزدایی، در بخشهای عمران، اشتغال، سلامت، آموزش و زیرساختی در مناطق مختلف استان فعالیت گستردهای دارد و توسعه فضاهای ورزشی یکی از محورهای مهم این برنامهها است.
اردشیری افزود: ایجاد زمینهای چمن مصنوعی در روستاها علاوه بر توسعه زیرساختهای ورزشی، زمینهساز رشد استعدادهای بومی و ایجاد نشاط اجتماعی در میان جوانان است.