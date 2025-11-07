به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی خراسان رضوی در جلسه شورای پیام‌گزاران سلامت دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد: مردم برای تهیه هر نوع دارو فقط باید به داروخانه‌ها مراجعه کنند.

دکتر اسما افشاری اظهار کرد: فعالیت عطاری‌ها باید در چارچوب مشخص و علمی انجام شود، چرا که تفاوت میان گیاهان دارویی و دارو‌های گیاهی از منظر پزشکی قابل توجه است و عطاری‌ها مجاز به عرضه هیچ‌گونه داروی آماده یا دست‌ساز نیستند.

برخورد قاطع با مداخله‌گران سلامت

در ادامه جلسه، مدیر طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم ضمن هشدار درباره افزایش فعالیت مداخله‌گران سلامت در حوزه طب ایرانی و مکمل، گفت: هرگونه عرضه داروی گیاهی و شیمیایی در عطاری‌ها غیرقانونی است و در صورت مشاهده، محل بدون تذکر قبلی پلمب خواهد شد.

دکتر محمدرضا مهری افزود: بخش قابل توجهی از تخلفات در فضای مجازی نیز صورت می‌گیرد و از مردم می‌خواهیم از مراجعه به سایت‌های غیرمجاز برای دریافت مشاوره یا خرید دارو خودداری کنند.

او با اشاره به انجام بازرسی‌های مستمر و مشترک با معاونت‌های درمان و غذا و دارو، اداره صمت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، تأکید کرد: برخورد قاطع می‌تواند از تکرار این تخلفات جلوگیری کند.

بیش از نصف مسمومیت‌های منجر به فوت، مرتبط با خرید از عطاری‌ها

کارشناس اداره نظارت بر فرآورده‌های طبیعی، سنتی و شیرخشک دانشگاه هم ضمن هشدار نسبت به فروش دارو‌های غیرمجاز در برخی عطاری‌ها گفت: فروش دارو‌های مخدر، شبه‌مخدر و دارو‌های دست‌ساز گیاهی و شیمیایی در عطاری‌ها ممنوع است و فقط داروخانه‌ها مجاز به عرضه این فرآورده‌ها هستند.

دکتر الهام نیکخواه افزود: سالانه حدود پنج هزار و ۶۰۰ نفر بر اثر مسمومیت جان خود را از دست می‌دهند که بیش از نیمی از آنان از عطاری‌ها خرید داشته‌اند.

او اظهار کرد: برخی از دارو‌های لاغری، چاقی و جنسی عرضه‌شده در عطاری‌ها حاوی مواد خطرناکی نظیر کورتون و آمفتامین هستند که می‌توانند منجر به عوارض جدی از جمله پوکی استخوان، نارسایی کبد و کلیه، اعتیاد و ایست قلبی شوند.

وی در پایان خواستار اجرای برنامه‌های آموزشی و نظارتی جامع، حذف تدریجی دارو‌های غیرمجاز از عطاری‌ها و ایجاد آزمایشگاه تخصصی دارو‌های گیاهی در شرق کشور شد.