فعالیت هفت واحد در زمینه برنج کوبی، سالانه بیش از ۲۵ هزار تن شلتوک را در بیضا به برنج سفید تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: با فعالیت هفت واحد صنایع تبدیلی در زمینه برنج‌کوبی، سالانه ۲۵ هزار و ۱۰۰ تن شلتوک در این شهرستان به برنج سفید تبدیل می‌شود.

صدیقه مویدی با بیان اینکه برداشت شلتوک از سه هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزار‌های این شهرستان تا پایان آبان ماه ادامه دارد افزود: از این میزان، ۲۱ هزار و ۱۰۰ تن تولید بیضا و حدود چهار هزار تن شلتوک از شهر‌های مجاور به واحد‌های برنج‌کوبی ارسال و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۵ هزار و ۱۲۰ تن برنج سفید شده از این شهرستان به بازار مصرف صادر شود.

وی با بیان اینکه در الگوی کشت جدید سیاست بر تعدیل سالانه سطح کشت و جایگزین شدن بخشی از سطوح محصولات پرآب بر مانند برنج با گیاهان کم آب بر است گفت: با وجود مصرف بالای آب به دلیل محسوب شدن این محصول به عنوان کالای اساسی خانوار، تولید آن برای تامین نیاز داخلی ضروری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با بیان اینکه در مناطقی که آب سطحی استفاده می‌شود و شرایط اقلیمی مناسب است امکان کشت برنج وجود دارد افزود: کشت برنج در کشور با استفاده از آب چاه ممنوع است و در بلند مدت باید تعدیل شود.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.