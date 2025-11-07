پخش زنده
استاندارآذربایجان غربی در بازدید از سد نوروزلو میاندوآب بر مدیریت بهینه منابع آبی با توجه به کاهش بارشها و تغییرات اقلیمی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، استاندار آذربایجانغربی در حاشیه بازدید از سد نوروز لو میاندوآب با اشاره به ضرورت صیانت از منابع آبی استان، گفت: در شرایط کنونی که با کاهش بارشها و تغییرات اقلیمی مواجه هستیم، مدیریت بهینه منابع آبی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
رضا رحمانی با تأکید بر اجرای طرحهای نوین آبیاری، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و فرهنگسازی در مصرف آب، افزود: صیانت از منابع آبی نهتنها وظیفه دستگاههای اجرایی، بلکه مسئولیتی همگانی است که تحقق آن نیازمند همکاری مردم و همه نهادهای مرتبط است.
دراین بازدید که با حضور جمعی از مدیران استانی و محلی همراه بود، وضعیت آبگیری سد و اقدامات انجامشده در حوزه تأسیسات جانبی و شبکه آبیاری و زهکشی مورد بررسی قرار گرفت.