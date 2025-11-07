به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه بازدید از سد نوروز لو میاندوآب با اشاره به ضرورت صیانت از منابع آبی استان، گفت: در شرایط کنونی که با کاهش بارش‌ها و تغییرات اقلیمی مواجه هستیم، مدیریت بهینه منابع آبی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

رضا رحمانی با تأکید بر اجرای طرح‌های نوین آبیاری، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و فرهنگ‌سازی در مصرف آب، افزود: صیانت از منابع آبی نه‌تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی، بلکه مسئولیتی همگانی است که تحقق آن نیازمند همکاری مردم و همه نهاد‌های مرتبط است.

دراین بازدید که با حضور جمعی از مدیران استانی و محلی همراه بود، وضعیت آبگیری سد و اقدامات انجام‌شده در حوزه تأسیسات جانبی و شبکه آبیاری و زهکشی مورد بررسی قرار گرفت.