نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در بازدید از مجتمع پتروشیمی اروند بر ضرورت توجه صنایع به اقتصاد دریامحور، مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه تاکید کرد.

ضرورت توجه صنایع خوزستان به تولید ، مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه دریامحور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عبدالعلی‌زاده در بازدید از شرکت پتروشیمی اروند با قدردانی از عملکرد و دستاورد‌های پتروشیمی اروند گفت: شرکت‌های پتروشیمی علاوه بر نقش اقتصادی و تولیدی، باید در مسیر توسعه انسانی و اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست پیرامونی نیز پیشگام باشند.

وی افزود: اقدام پتروشیمی اروند در زمینه احداث مدارس و حمایت از آموزش و پرورش منطقه، نمونه‌ای ارزشمند از ایفای مسئولیت اجتماعی و گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی است.

نماینده رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت اقتصاد دریامحور خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های صنعتی در سواحل جنوبی کشور باید بر پایه استفاده بهینه از ظرفیت‌های دریا و با رعایت اصول پایداری و ملاحظات زیست‌محیطی دنبال شود.

در ادامه این بازدید، محمدرضا کریمی مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند گزارشی از وضعیت تولید، پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های آتی این شرکت ارائه کرد و با اشاره به چالش‌های صنعت پتروشیمی از جمله نرخ خوراک، عوارض صادراتی و ضرورت ثبات در سیاست‌های کلان انرژی گفت: پتروشیمی اروند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های تولید PVC کشور و با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود در مجاورت خلیج‌فارس، ظرفیت آن را دارد که به یکی از محور‌های توسعه پایدار در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی تبدیل شود.

این بازدید با هدف آشنایی نماینده رئیس‌جمهور با ظرفیت‌ها و چالش‌های شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی و بررسی راهکار‌های توسعه فعالیت‌های مبتنی بر اقتصاد دریامحور انجام شد.