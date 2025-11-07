تشخیص به موقع سرطان پستان، می‌تواند تا ۴۰ درصد از مرگ‌ومیر‌ها بکاهد و حدود ۸۰ درصد موارد نیز درمان‌پذیر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور زنان و خانواده با اشاره به ماه جهانی غربالگری سرطان پستان گفت: اگر این بیماری به‌موقع تشخیص داده شود، درمان آن بسیار موفق خواهد بود.

دکتر نغمه رزاقی ضمن اشاره به برگزاری برنامه غربالگری پستان در دانشکده بهداشت اظهار کرد: ماه اکتبر که معادل نهم مهرماه تا نهم آبان‌ماه است، به عنوان ماه جهانی غربالگری سرطان پستان نامگذاری شده و در این ماه تلاش می‌شود اهمیت و ضرورت این موضوع در سطح جهانی شناسانده شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، کشور ما نیز به این موضوع مهم می‌پردازد و در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز اقداماتی در راستای غربالگری سرطان پستان در حال انجام است.

او تاکید کرد: آمار‌ها در کشور نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ هزار زن، بیش از ۴۷ نفر مبتلا به سرطان پستان می‌شوند؛ یعنی در هر ساعت دو نفر و در هر روز ۵۰ نفر به این بیماری دچار می‌شوند.

رزاقی افزود: این آمار بالا بیانگر آن است که سن ابتلا در ایران نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است؛ به طوریکه در جهان سن ابتلا حدود ۴۰ سال است، اما در کشور ما از ۳۰ سالگی گزارش شده است.

مشاور امور زنان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر اهمیت غربالگری گفت: تشخیص به‌موقع از طریق غربالگری انجام می‌شود و در صورت جدّی گرفتن آن، فرایند درمان و شناسایی بیماری بسیار آسان‌تر خواهد بود.

وی اعلام کرد: در شهر مشهد، ۲۰ درصد از بیماران به دلیل مراجعه دیرهنگام در مراحل پیشرفته بیماری قرار می‌گیرند، در حالی‌که راهکار‌های مقابله با سرطان پستان در کشور وجود دارد و با آگاهی‌بخشی به‌موقع و آغاز معاینات منظم از سن ۳۰ سالگی، می‌توان بیماری را به‌راحتی درمان کرد.

رزاقی افزود: امسال دانشگاه علوم پزشکی مشهد برنامه غربالگری سرطان پستان را در مجموعه خود آغاز کرده و حتی خدمات غربالگری به سطح ادارات شهر مشهد نیز گسترش یافته است؛ همچنین همایشی برگزار شد که در آن سفیرانی برای ترویج فرهنگ پیشگیری و تشخیص زودهنگام انتخاب شدند.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت شناسایی و درمان بهنگام سرطان پستان اظهار داشت: اگر بانوان از غربالگری نترسند و زودتر برای اقدامات تشخیصی اقدام کنند، هزینه‌ها، عوارض بیماری و میزان مرگ‌ومیر به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

مشاور امور زنان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بانوان می‌توانند با مراجعه سالانه به مراکز بهداشت، معاینات لازم را انجام دهند و همچنین آموزش ببینند که چگونه به‌صورت ماهیانه خود را معاینه کنند تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، اقدامات درمانی سریع آغاز شود.