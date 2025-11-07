پخش زنده
نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خوزستان با رویکرد حمایت از صنایع کوچک در استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بر لزوم همکاری همهجانبهی دستگاههای اجرایی برای برداشتن گامهای مؤثر در جهت رفع مشکلات تولید و توسعهی اقتصادی استان تأکید کرد.
روانبخش در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از کسبوکارهای کوچک، تصریح کرد: «در کنار توجه به واحدهای صنعتی بزرگ، باید نگاه ویژهای نیز به مشاغل خرد و کوچک داشته باشیم؛ چرا که این بخش، سهم بهسزایی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ایفا میکند.»
وی با اشاره به اینکه این تسهیلات از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان تأمین خواهد شد، از شبکه بانکی خواست تا این تسهیلات را در اسرع وقت در اختیار صنعتگران و فعالان اقتصادی قرار دهند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این سیاستها و تخصیص این اعتبارات، شاهد کاهش چالشهای پیشروی تولید، رونق اقتصاد استان و شکوفایی هرچه بیشتر صنعت خوزستان باشند.