تیم کاله مازندران با برتری مقابل پاس کردستان در هفته نهم لیگ برتر بسکتبال، به رده دوم جدول لیگ برتر بسکتبال صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور دیروز پنجشنبه ۱۵ آبان با برگزاری چند دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم کاله مازندران در سنندج، مهمان تیم پاس کردستان بود که در پایان موفق شد میزبان خود را با نتیجه ۷۸ بر ۶۷ شکست دهد.

کاله ششمین شکست این فصل را در حضور تماشاگران پاس به این تیم تحمیل کرد تا از ۲ امتیاز کامل در سنندج، برای صعود به رده دوم استفاده کند.

۱۸ امتیاز، ۸ ریباند، یک پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۲۱ عملکردی بود که «جورجه گاگیچ» بازیکن کاله را به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی کرد.

کاله با ین برد شیرین خارج از خانه، هفتمین پیروزی خود را جشن گرفت و ۱۶ امتیازی شد و پس از استقلال ۱۸ امتیازی در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفت.

در یکی از دیدار‌های مهم این هفته؛ تیم استقلال برابر نفت زاگرس جنوبی با دو اختلاف امتیاز پیروز شد و خیال خود را بابت صدرنشینی راحت‌تر کرد. در این بازی محمد مهدی حیدری از استقلال با ۲۰ امتیاز، ۸ ریباند، ۵ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲ بهترین بازیکن بود.

نتایج هفته نهم لیگ برتر بسکتبال:

پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴

پاس کردستان ۶۷ کاله مازندران ۷۸

نفت و گاز زاگرس جنوبی ۸۴ استقلال تهران ۸۶

رعد پدافند اصفهان ۸۲ پالایش نفت آبادان ۱۰۳

طبیعت ۸۶ مهگل البرز ۷۵

پایش پارت شاهرود ۷۰ گلنور اصفهان ۸۷

در این هفته، دیدار تیم‌های شهرداری گرگان برابر پترونوین ماهشهر به دلیل دیدار گرگانی‌ها با ساجس لبنان در سوپر لیگ غرب آسیا برگزار نشد.

با برگزاری دیدار‌های این هفته، لیگ برتر بسکتبال به دلیل اردوی آماده سازی تیم‌های ملی ۵ و ۳ نفره و حضور این دو تیم در پنجره نخست انتخابی جام جهانی و بازی‌های اسلامی تعطیل شده و ۱۳ آذر از سر گرفته خواهد شد.