پخش زنده
امروز: -
۱۰ تانکر آب ۲ هزار لیتری با مشارکت خیران به مناطق کم برخوردار خراسان جنوبی ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی گفت:با هدف کمک به تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق محروم و روستاهای مرزی استان، ۱۰ تانکر آب با ظرفیت هرکدام دو هزار لیتر توسط خیرین هلالاحمر خریداری و به این مناطق ارسال شد.
محمدعلی کاوسی افزود:ارزش ریالی این تانکرها در مجموع حدود دو میلیارد ریال است و در راستای بهبود وضعیت معیشتی و رفع بخشی از مشکلات آب در مناطق زیرکوه، طبس، سربیشه و نهبندان به کار گرفته خواهند شد.
وی با قدردانی از خیران و داوطلبان فعال در این طرح، گفت: جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی همواره تلاش دارد با استفاده از ظرفیت خیرین و نیروهای داوطلب، خدمات بشردوستانه خود را در مناطق کمبرخوردار گسترش دهد.
دیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی افزود: تأمین آب سالم یکی از ضروریترین نیازهای مردم در مناطق محروم استان است و این اقدام در راستای کاهش مشکلات ناشی از کمبود منابع آبی در روستاهای مرزی انجام شده است.