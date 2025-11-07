به علت سکون نسبی جو، پدیده غالب در مناطق صنعتی، افزایش غلظت آلاینده‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیش‌بینی شرایط جوی گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد، همچنان تا اوایل هفته آینده جو پایداری در استان مورد انتظار است.

به علت سکون نسبی جو و وارونگی دما، پدیده غالب در مناطق صنعتی و پرتردد استان افزایش غلظت آلاینده‌هاست و همچنین عدم وزش باد قابل ملاحظه به ویژه درساعات اولیه روز، غبار محلی را در پی خواهد داشت.

دمای هوا در روز‌های آینده تغییرات محسوسی نخواهد داشت؛ سرمای شبانه اما همچنان تداوم خواهد داشت.

سامانه بارشی موثر در روزهای آتی پیش‌بینی نمی‌شود.