نماینده ولی فقیه در خوزستان بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ترویج معارف قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه تاکید کرد و گفت: در مساجد نباید تنها به یک صفحه تلاوت قرآن کریم بسنده شود بلکه مفاهیم آن باید خانه به خانه ترویج داده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی فرد روز پنجشنبه در دومین گردهمایی فعالان نهج البلاغه استان در دفتر نماینده ولی فقیه در اهواز اظهار کرد: باید با برنامه ریزی، نهج البلاغه خوانی گسترده شود که در این برنامه علاوه بر مطالعه باید بتوان مفاهیم آن را به معنای واقعی کلمه انتقال داد.

امام جمعه اهواز خاطرنشان کرد: درسنامه انقلاب اسلامی، مفاهیم نهج البلاغه است و اگر جایگاه واقعی خود را پیدا کند هرگز دسیسه‌ها و نیرنگ‌های دشمنان بر مسلمانان غلبه نمی‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی فرد به تشریح جاذبه نهج‌البلاغه اشاره کرد و گفت: همدردی با طبقات محروم و آزادی انسان از زنجیر هوا و هوس از مهم‌ترین جاذبه‌ها است.

دومین گردهمایی فعالان نهج البلاغه استان خوزستان باحضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان و حجت الاسلام والمسلمین مهدوی ارفع موسس نهضت جهانی نهج البلاغه به میزبانی دفتر امام جمعه اهواز برگزار شد.

در پایان مراسم از خادمان و فعالان برتر نهج البلاغه در سطح استان خوزستان قدردانی شد.