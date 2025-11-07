به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌رییس جهادکشاورزی استان با اشاره به آغاز طرح مهار سیلاب و گابیون‌بندی رودخانه بشار گفت: این طرح که با همکاری شرکت گاز منطقه‌ای شترخون در حال اجرا است با هدف پایان دادن به خسارات مکرر سیلاب و تأمین آب پایدار برای اراضی کشاورزی ۲ روستا اجرا می شود.

رضا فرازی افزود: هر ساله با آغاز فصل بارش و بالا آمدن سطح آب رودخانه بشار، کشاورزان این منطقه شاهد تخریب "سرآب‌بندی‌های" سنتی بودند.

وی ادامه داد: این سازه‌های کهن که وظیفه هدایت آب به مزارع را بر عهده داشتند، در برابر خروش سیلاب‌های فصلی تاب نمی‌آوردند و تخریب می‌شدند و این رویداد تکراری، علاوه بر خسارات سنگین مالی، هزینه‌های مکرر و فرساینده‌ای را برای ترمیم و راه‌اندازی مجدد این سازه‌ها به کشاورزان و مسوولان تحمیل می‌کرد.

راه‌حل پایدار؛ همکاری نهادهای کشاورزی و شرکت گاز

وی بیان کرد: برای رفع این مشکل دیرینه، با همکاری شرکت گاز منطقه‌ای شترخون عملیات احداث سازه‌های پایدار و مدرن در حاشیه رودخانه بشار در دستور کار قرار گرفت.

فرازی تصریح کرد: این طرح شامل عملیات مهار سیلاب، گابیون‌بندی کف و دو طرف رودخانه، اجرای خط انتقال جدید آب و احداث سرآب‌بندی‌های ایمن تعریف شد و در حال اجرا است.

تأثیر پروژه؛ ایمنی در برابر سیل و آب پایدار برای کشاورزی