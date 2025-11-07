معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران: تبدیل وضعیت شغلی فرزندان ایثارگران و شهدا امسال هم در لایحه جدید آمده و نزد دولت است تا بعد از تکمیل لایحه به مجلس فرستاده شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، نامدار عبداللهیان روز پنجشنبه در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران جیرفت افزود: این لایحه به خاطر بار مالی با کندی پیش می‌رود و استخدام فرزندان شهدا و ایثارگران و تغییر وضعیت شغلی آنان در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام شد، اما در قانون سال‌های بعد نیامد که باعث دلخوری جامعه هدف جانبازان و ایثارگران شده بود.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ٢ سال گذشته که برنامه هفتم تدوین می‌شد بندی را در مورد ایثارگران اضافه کردند که قوانین ایثارگران با نگاه اصلاح و تجمیع و با هدف رضایتمندی و رفع مشکلات لایحه قبلی، نوشته شودو این بار به دلخوری جانبازان زیر ۲۵ درصد یا پدران و مادران شهدا توجه ویژه شد.

وی تصریح کرد: از ۱۲ سال پیش قانونی در رابطه با واردات خودرو مختص جانبازان تصویب شده است، اما تا سال گذشته یک پیچ خودرو برای جانبازان وارد نشده بود.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با انتقاد از هجمه‌ها در فضای مجازی افزود: از ۲۷ هزار واجد شرایط بالای ۵۰ درصد یعنی ۲۱ هزار نفر از جانبازان برای خودرو خارجی تعیین تکلیف شدند.

وی گفت: برای جانبازان زیر ۵۰ درصد ماده ۴۵ گفته که باید به کمیسیون جسمی حرکتی بروند که در لایحه جدید این موضوع را اصلاح کردیم تا بعد از تایید دولت و تصویب در مجلس بتوانند از خودرو خارجی بهره‌مند شوند.

عبداللهیان ادامه داد: ۳.۴ همت به دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی بدهکاریم که یک همت آن پرداخت شد و مابقی در بودجه امسال پیش بنیی می‌شود بنابراین هیچ مشکلی برای ادامه تحصیل نیست.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان هم گفت: ۲ هزار نفر جانباز به آمار ما اضافه، اما چارت اداری ما نصف شده است و نوع خدمات رسانی سخت است.

سعید ایرانمنش خواستار جداسازی مدیریت جنوب استان کرمان برای خدمات رسانی بهتر شد و ادامه داد: مستمری ایثارگران ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است آن هم اگر در جای دیگری منبع درآمدی نداشته باشند به آنها تعلق می‌گیرد که با شرایط موجود زندگی برای آنها سخت است.

وی ادامه داد: بسیاری از این افراد اجاره نشین هستند یا فرزندانشان در آستانه ازدواج قرار دارند و مستمری کفاف زندگی آنها را نمی‌کند بنابراین انتظار داریم سقف مناطق محروم افزایش یابد یا مستمری بیشتر شود.

بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی هم پیگیری ایجاد مرکز توانبخشی در جیرفت توسط معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شد و افزود: خانواده شهدا و ایثارگران نمی‌توانند مسیر طولانی را تا مرکز استان طی کنند.

روحبخش بیگ‌زاده فرماندار جیرفت هم گفت: زمین مناسبی برای ساخت یک مرکز توانبخشی مشخص شده و خواستار انجام اقدامات لازم برای ساخت این مرکز هستیم تا هدیه‌ای برای خانواده شهدا و جانبازان باشد و خدمتی ماندگار شود.