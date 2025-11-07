شاعر شادوران حامد ماکو یی بر روی دوش دوستداران فرهنگ، هنر و ادب تا آرامگاه ابدی اش بدرقه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ میرعلی موسوی، متخلص به حامد ماکویی، شاعر نامدار آذربایجان غربی، چشم از جهان فروبست؛ صدایی که از ماکو تا فراتر از مرز‌ها طنین داشت، خاموش شد.

شاعر پیشکسوت و خوش‌قریحه‌ی دیار ماکو، در سال ۱۳۰۸ خورشیدی دیده به جهان گشود، وی از بنیان‌گذاران انجمن ادبی یلدای ماکو بود و سال‌ها در مقام معلم، مدیر فرهنگی و حافظ میراث فرهنگی منطقه خدمت کرد.

جایگاه او در ادبیات آذربایجان غربی بی‌بدیل بود و نامش در میان شاعران تاثیرگذار ایران و زبان و ادبیات ترکی ثبت شده است.

یادش در دل دوستداران شعر و فرهنگ زنده خواهد ماند.