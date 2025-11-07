پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاهها و دستگاههای اجرایی با بخش صنعت گفت: اتصال دانشگاهها به صنعت افقهای تازهای در مسیر پیشرفت میگشاید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه کارگروه پژوهش و فناوری استان اظهار کرد: تجلیل از دانشگاهها و دستگاههایی که اعتبار مالیاتی دریافت میکنند، افق و اندیشهای نو در راستای بهرهبرداری مفید از یافتههای پژوهشی و حل مسائل و مشکلات جامعه است.
وی افزود: در محافل علمی و دانشگاهی باید از هرگونه سیاستزدگی و شائبههای سیاسی پرهیز شود تا پژوهش و علم در مسیر واقعی خود حرکت کند.
سرمست با اشاره به اهمیت نشان سازی دانشگاه تبریز در عرصههای ملی و بینالمللی خاطرنشان کرد: هرچند این دانشگاه از جایگاه ویژهای برخوردار است، اما نباید تمام برنامهها محدود به آن شود؛ سایر دانشگاههای استان نیز مسیر بالندگی و رشد را طی میکنند و لازم است برای آنها نیز برنامهها و سازوکارهای مشخصی تعریف شود.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: هرچقدر در مسیر پژوهش به سمت خلاقیت و نوآوری حرکت کنیم، فضای مطلوبتری برای استفاده حداکثری از ایدهها و اندیشهها فراهم میشود، باید بستری ایجاد کنیم تا همه دیدگاههای علمی در مسیر رشد و پیشرفت جامعه مورد استفاده قرار گیرند.