به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه کارگروه پژوهش و فناوری استان اظهار کرد: تجلیل از دانشگاه‌ها و دستگاه‌هایی که اعتبار مالیاتی دریافت می‌کنند، افق و اندیشه‌ای نو در راستای بهره‌برداری مفید از یافته‌های پژوهشی و حل مسائل و مشکلات جامعه است.

وی افزود: در محافل علمی و دانشگاهی باید از هرگونه سیاست‌زدگی و شائبه‌های سیاسی پرهیز شود تا پژوهش و علم در مسیر واقعی خود حرکت کند.

سرمست با اشاره به اهمیت نشان سازی دانشگاه تبریز در عرصه‌های ملی و بین‌المللی خاطرنشان کرد: هرچند این دانشگاه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اما نباید تمام برنامه‌ها محدود به آن شود؛ سایر دانشگاه‌های استان نیز مسیر بالندگی و رشد را طی می‌کنند و لازم است برای آنها نیز برنامه‌ها و سازوکار‌های مشخصی تعریف شود.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: هرچقدر در مسیر پژوهش به سمت خلاقیت و نوآوری حرکت کنیم، فضای مطلوب‌تری برای استفاده حداکثری از ایده‌ها و اندیشه‌ها فراهم می‌شود، باید بستری ایجاد کنیم تا همه دیدگاه‌های علمی در مسیر رشد و پیشرفت جامعه مورد استفاده قرار گیرند.