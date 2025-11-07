رئیس هیأت ورزش‌های توانیابان همدان، از کسب ۱۵ نشان (۴ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز) در مسابقات پاراوزنه‌برداری غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید رحیمی بیان کرد: تیم پاراوزنه‌برداری مردان و زنان همدان، در نخستین حضور خود در مسابقات منطقه‌ای غرب کشور که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، توانست با کسب ۱۵ نشان رنگارنگ، قدرت و اراده توانیابان استان را به اثبات برساند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت این رویداد، که از ۱۴ تا ۱۶ آبان ماه با حضور استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان و لرستان برگزار شد، افزود: همانطور که قبل از اعزام هم اعلام کردیم، هدف اصلی ما کسب حداکثر سهمیه برای حضور مقتدرانه در مسابقات قهرمانی کشور بود و خوشبختانه ورزشکاران ما، به خصوص بانوان تیم، با عزمی راسخ ثابت کردند که سطح آمادگی آنها بسیار بالاست.

رئیس هیأت ورزش‌های توانیابان همدان، دستاورد بانوان را فراتر از انتظار دانست و خاطرنشان کرد: در بخش بانوان بزرگسالان، تیم ما با درخشش مثال‌زدنی، ۱۰ مدال شامل ۳ طلا، ۴ نقره و ۳ برنز کسب کرد.

وی با بیان اینکه این بچه‌ها قهرمانان واقعی هستند و ثابت کردند با کمترین امکانات، بزرگترین افتخارات را رقم می‌زنند. کسب سه نشان طلا توسط مینا بلالی (۶۷ کیلوگرم)، نگار آهنگری (۶۱ کیلوگرم) و اعظم ترکشوند (۸۰ کیلوگرم) مایه افتخار ما است. همچنین خانم‌ها فاطمه محمودی، زهرا فضلعلی، فاطمه براتی و لیلا دماوندی هم با چهار مدال نقره و راضیه رسولی، زهرا شریفی و فاطمه خلیلی با سه نشان برنز، مجموع مدال‌آوری بانوان را کامل کردند.

رحیمی با اشاره به اینکه حضور ورزشکاران در چنین میادینی، گامی بسیار مهم در مسیر رشد آنهاست و ما وظیفه داریم که زمینه‌ی درخشش این عزیزان را تا کسب سهمیه پارآسیایی فراهم کنیم، گفت: البته نباید از کسب جایزه اخلاق مسابقات توسط خانم مریم کهبد غافل شد که نشان‌دهنده منش پهلوانی ورزشکاران ماست.

وی درباره عملکرد تیم مردان نیز ابراز رضایت کرد و گفت: در بخش مردان بزرگسالان نیز، محمد گودرزی طلای وزن ۷۲ کیلوگرم را به دست آورد و علی طائفی نقره گرفت. همچنین سجاد عسگری هم در وزن ۸۸ کیلوگرم برنز گرفت.

رئیس هیأت ورزش‌های جانبازان و توانیابان استان همدان، عنوان کرد: در مجموع، عملکرد تیم با کسب ۱۵ نشان در اولین حضور، نتیجه‌ای بسیار عالی است و با مربیگری شایسته خانم سمانه نظری و سرپرستی خانم مژگان روزبهانی، این موفقیت محقق شد.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با حمایت مسئولان، بتوانیم نفرات برتر این مسابقات را برای مرحله کشوری که حکم انتخابی بازی‌های پارآسیایی ناگویا را دارد، با آمادگی کامل اعزام کنیم و سهمیه‌های بیشتری برای استان به دست آوریم.