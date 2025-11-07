\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0639\u0644\u06cc \u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc\u060c \u062f\u0627\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0632 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0646\u06cc\u0632\u060c \u06f2\u06f4 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u0642\u0635\u0627\u0635 \u0628\u0627 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0627\u06cc \u062f\u0645 \u0628\u062e\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n