به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده واحد تولید و فروش بتن آماده برای گرانفروشی به میزان یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

وی گفت: بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از کارگاه تولید و فروش بتن کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.