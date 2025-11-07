پخش زنده
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استان قم در حوزه توسعه زیرساختهای ارتباطی، فیبر نوری و فناوریهای نوین ارتباطی از جمله نسل پنجم تلفن همراه، نسبت به بسیاری از استانهای کشور در جایگاه برتر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمد باقریزاد با اشاره به اینکه استان قم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به بسیاری از استانهای کشور وضعیت بسیار مطلوبی دارد گفت: در حال حاضر تمامی روستاهای دارای سکنه استان از پوشش ارتباطی پایدار برخوردارند و هیچ روستایی فاقد ارتباط در قم وجود ندارد.
مدیرکل ارتباطات قم افزود:تمامی شهرهای قم به شبکه فیبر بینشهری متصل هستند و توسعه فیبر در داخل شهرها نیز با سرعت در حال انجام است. سال گذشته با همکاری شهرداری قم و شرکت شاتل، تفاهمنامهای برای توسعه فیبر نوری در سطح شهر امضا شد و امسال نیز با هماهنگی وزارت کشور و نهاد ریاستجمهوری مقرر گردید فیبر نوری برای مراکز مهم از جمله مدارس و مساجد، بهویژه در محلهای برگزاری انتخابات، گسترش یابد.
باقریزاد با اشاره به توسعه فناوری نسل پنجم تلفن همراه (۵ G) در استان گفت: در حال حاضر ۵۴ سایت فعال نسل پنجم توسط اپراتورهای ایرانسل و همراه اول در سطح استان قم راهاندازی شده است که این موضوع قم را در زمره استانهای پیشرو در توسعه فناوریهای نوین ارتباطی قرار داده است.
وی یکی از چالشهای موجود را نبود آگاهی کافی در میان برخی شهروندان نسبت به دکلهای مخابراتی دانست و افزود: هنوز برخی از مردم تصور نادرستی درباره اثرات امواج دارند، در حالی که مطابق اندازهگیریهای دورهای سازمان تنظیم مقررات، سطح امواج بسیار پایینتر از استانداردهای بینالمللی و فاقد هرگونه خطر برای سلامت است. این اندازهگیریها هر سه ماه یک بار انجام و نتایج آن بهصورت محرمانه به استانداری ارسال میشود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از حمایت ادارهکل ارتباطات قم از شرکتهای دانشبنیان خبر داد و گفت: در قالب تسهیلات تبصره ۱۸، به شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و شرکتهای دانشبنیان تسهیلات حمایتی اعطا میشود.