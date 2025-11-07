به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان کرمان با ۹ محور و بخش ویژه جشنواره شامل "نقش رسانه و هوش مصنوعی در روایت دفاع مقدس ۱۲ روزه" برنامه‌ریزی شدهو پیش از این اصحاب رسانه تا ۱۵ آبان مهلت ارسال آثار داشتند.

شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط آفرینی، خانواده، جامعه و فرزند آوری، سبک زندگی ایرانی - اسلامی از محور‌های این جشنواره هستند.

امسال با توجه به اتفاقات رخ داده، بخش ویژه دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر شامل "نقش رسانه و هوش مصنوعی در روایت دفاع مقدس ۱۲ روزه" انتخاب شده است.

پوستر دهمین جشنواره استانی رسانه‌ای ابوذر ۱۷ مرداد امسال همزمان با روز خبرنگار در تالار فرهنگ و هنر کرمان رونمایی شد و آیین پایانی جشنواره همزمان با هفته بسیج در آذر برگزار خواهد شد.