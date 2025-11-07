به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز پنج دستگاه ماینر قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۹ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نقده رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینر‌های کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۹ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران پلیس آگاهی شهرستان نقده ماینر‌های قاچاق را در بازرسی از یک منزل روستایی در شهرستان نقده کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند