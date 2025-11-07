از قهرمانان تیم هموفیلی کرمانشاه که باوجود شرایط خاص جسمی، توانستند در میادین ملی بدرخشند، قدردانی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، وبه نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، در مراسمی از اعضای تیم هموفیلی استان که در مسابقات ملی قم افتخارآفرینی کردند، تقدیر شد.

اعضای تیم هموفیلی کرمانشاه در رشته‌های مختلف ورزشی موفق به کسب عناوین برتر شدند که اسامی آنان به شرح زیر است:

دینا مومنی: مقام سوم رشته شطرنج زیر ۳۵ سال

معصومه عسگری: مقام سوم رشته پتانک بالای ۳۵ سال

محمد مومنی: مقام چهارم رشته دارت زیر ۳۵ سال

سعید جلیلی: مقام چهارم رشته دارت بالای ۳۵ سال

مهدی یاوری: مقام چهارم رشته پتانک بالای ۳۵ سال

همچنین شهرزاد گل‌محمدی به عنوان مربی و ارسلان مفرد نصرآبادی به عنوان سرپرست تیم، همراهی ورزشکاران کرمانشاهی را بر عهده داشتند.

در این مراسم، با حمایت خیرین ورزش‌یار، مجوز احداث دو زمین اختصاصی و استاندارد پتانک در مجموعه ورزشی تختی کرمانشاه صادر شد تا مکانی مناسب برای توسعه ورزش هموفیلی در استان فراهم شود.