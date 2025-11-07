امروز: -
اکران فیلم مستند «پرواز پروانه‌ها» در تالار وحدت تهران

اکران فیلم مستند «پرواز پروانه‌ها» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا محمدی، که به زندگی دو بیمار نخبه پروانه‌ای (ای‌بی) اختصاص دارد، عصر پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در تالار وحدت رونمایی و اکران شد
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ - ۱۰:۲۳
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
برچسب ها: تالار وحدت ، تهران
