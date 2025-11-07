پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین از تثبیت نسبی شرایط جوی و افزایش تدریجی دما در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین، با اعلام این خبر گفت: طی چند روز آینده، وضعیت جوی در سطح منطقه به طور نسبی پایدار خواهد بود.
وی با هشدار دربارهٔ کاهش کیفیت هوا افزود: با توجه به پایداری و سکون جو و همچنین عدم وزش بادهای قابل ملاحظه، پیشبینی میشود در مناطق صنعتی و پرتردد استان، غلظت آلایندههای جوی افزایش یافته و شاخص کیفیت هوا به محدود نامطلوب برسد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی نیز در این مدت، شاهد روند افزایش نسبی دما خواهیم بود.