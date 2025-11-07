به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی گزارشی از روند ارزیابی شرکت‌های متقاضی برگزاری نمایشگاه ارائه کرد و گفت: از میان ۸۴ شرکت بررسی‌شده توسط سازمان توسعه تجارت، پنج شرکت واجد شرایط نهایی شناخته شدند که در نهایت شرکت مجری با بالاترین امتیاز و با موافقت اعضای حاضر در جلسه به عنوان مجری نمایشگاه انتخاب شد.

وی افزود: شرح خدمات شرکت مجری شامل طراحی و برپایی فضا‌های نمایشگاهی، خدمات پشتیبانی، تبلیغات محیطی و برنامه‌های جانبی و برآورد اولیه مالی طرح در حال نهایی شدن است.

در ادامه، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، با اشاره به ضرورت یکپارچگی دو نمایشگاه گفت: هم‌زمانی نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی موجب افزایش هم‌افزایی و بهره‌وری می‌شود. این نمایشگاه باید جلوه‌ای واحد از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و هنری ایران باشد و استان‌ها بتوانند در قالبی منسجم توانمندی‌های خود را معرفی کنند.

او بر تشکیل «ستاد راهبری نمایشگاه» با حضور نمایندگان معاونت‌ها و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: برای اجرای دقیق و منظم برنامه‌ها، جلسات هماهنگی این ستاد به‌صورت منظم برگزار می‌شود.

در بخش دیگری از نشست، مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور، با تأکید بر لزوم توجه به شأن هنرمندان گفت: صنایع‌دستی قلب تپنده میراث فرهنگی است و باید در هم‌افزایی با گردشگری، جایگاه هنرمندان حفظ شود. تجربه سال گذشته نشان داد که همدلی و همکاری میان بخش‌ها نتیجه‌ای مثبت به همراه دارد.

در این جلسه، بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به اهمیت انضباط مالی و شفافیت در اجرای نمایشگاه گفت: برگزاری موفق چنین رویداد بزرگی نیازمند هماهنگی دقیق میان بخش‌های مختلف و رعایت موازین مالی است. از ابتدا باید شرح وظایف، مسئولیت‌ها و تعهدات مالی هر بخش به‌طور شفاف مشخص شود تا در مراحل اجرا و ارزیابی نهایی، هیچ ابهامی وجود نداشته باشد.

او افزود: نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی، ویترین و چهره وزارتخانه در برابر افکار عمومی و فعالان اقتصادی است و باید با مدیریت منسجم و استفاده از تجربه سال‌های گذشته برگزار شود.

در پایان جلسه، مقرر شد کمیته‌های تخصصی شامل کمیته‌های پشتیبانی، تشریفات، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد در نشست آینده شورا معرفی و تصویب شوند.

سی‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی و نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ایران از ۲۳ تا ۲۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.