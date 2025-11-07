به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی بجستان گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در راستای مبارزه با پدیده قاچاق هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ اکبر محمدآبادی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو، هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی را کشف کردند.

وی با بیان اینکه در این رابطه یک فرد متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد، بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور تاکید کرد.