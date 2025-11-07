پخش زنده
محمدحسن حبیبی، ملیپوش جوان استان قم، در رقابتهای تنیس روی میز زیر ۱۷ سال کانتندر جوانان سلیمانیه عراق با درخشش در مراحل مختلف، عنوان قهرمانی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در مسابقات تنیس روی میز زیر ۱۷ سال کانتندر جوانان سلیمانیه عراق، حبیبی در مرحله گروهی با دو پیروزی برابر طه مصطفی و کاروان مجید به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد و در ادامه با برتری مقابل حریفانی از عراق، ایران و قطر، به دیدار نهایی راه یافت.
حبیبی در فینال در دیداری نزدیک برابر فراز شکیبا با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و بر سکوی نخست ایستاد.