به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در مسابقات تنیس روی میز زیر ۱۷ سال کانتندر جوانان سلیمانیه عراق، حبیبی در مرحله گروهی با دو پیروزی برابر طه مصطفی و کاروان مجید به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد و در ادامه با برتری مقابل حریفانی از عراق، ایران و قطر، به دیدار نهایی راه یافت.

حبیبی در فینال در دیداری نزدیک برابر فراز شکیبا با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و بر سکوی نخست ایستاد.



