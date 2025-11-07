تیم‌های خیبر خرم‌آباد و تراکتورسازی تبریز فردا هفدهم آبان‌ماه از ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف هم می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در هفته دهم رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، خیبر خرم آباد فردا هفدهم آبان ماه ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه در ورزشگاه تختی این شهر میزبان تراکتورسازی تبریز است.

خیبر هم اکنون با ۹ بازی و کسب ۱۱ امتیاز در رده یازدهم و تراکتورسازی با یک بازی کمتر و ۱۳ امتیاز در رتبه پنجم جدول رده بندی قرار دارد.

پیروزی خیبر مقابل تراکتور جایگاه این تیم را در میانه بالای جدول تثبیت خواهد کرد.

قضاوت این دیدار را کوپال ناظمی بر عهده دارد و امیرمحمد داوودزاده، بهمن عبداللهی و میثم عباسپور کمک داور این بازی خواهند بود.

یدالله جانبازی هم به عنوان ناظر داوری و پیام حیدری و علیرضا ایلدروم به عنوان داوران ویدیویی در این دیدار حضور دارند.