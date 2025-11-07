پخش زنده
امروز: -
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز گفت: در صورت موافقت شورای ترافیک، طرح زوج و فرد در مناطق پر ازدحام کلانشهر اهواز اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الله سلیمانی در برنامه گفتوگو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به مشکلات ترافیکی در کلانشهر اهواز افزود: با استفاده از مدیریتهای هوشمند، توسعه شبکه معابر و حمل و نقل عمومی در جهت رفع و کاهش این مشکلات در حال تلاش و برنامه ریزی هستیم.
وی با اشاره به اجرای تقاطعهای غیرهمسطح شهیدان کجباف و قربانی در میدانهای چهارشیر و دانشگاه شهید چمران و تعریض پل راهنمایی خاطر نشان کرد: پل شهدای غزه در میدان جمهوری اسلامی نیز در جهت توسعه شبکه معابر شهری در مراحل پایانی قرار دارد که نقش اثرگذاری در تسهیل تردد شهروندان خواهد داشت.
وی با اشاره به طرحهای مدیریت هوشمند در کاهش مشکلات ترافیکی عنوان کرد: یکی از این طرحها اجرای زوج و فرد کردن برخی از معابر پرازدحام از جمله هسته مرکزی شهر و کیانپارس است. در صورت موافقت نهایی شورای ترافیک استان، از محدوده پل هفتم، فلکه دوم و پل شهید صیاد شیرازی در منطقه کیانپارس از ساعت ۱۶ تا ۲۰ طرح زوج و فرد اجرا خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز بیان کرد:، با توجه به تاسیسات زیادی که در چهارراه پهلوان وجود دارد ایجاد تقاطع غیر همسطح در این محدوده در کوتاه مدت امکان پذیر نیست اقداماتی از جمله اصلاح هندسی دوربرگردان خیابان هاب خرداد به پهلوان انجام میشود. همچنین در صورت نهایی شدن طرح با مشارکت شرکت راه آهن گذرگاه جدیدی از سمت مهرشهر ایجاد تا قسمتی از ترافیک به آن نقطه نیز انتقال یابد.
سلیمانی همچنین از توسعه اتوبوسهای درون شهری در کلانشهر اهواز خبر داد و گفت: تعداد اتوبوسها در اهواز از ۷۵ دستگاه به ۳۰۰ دستگاه افزایش یافته است که بزودی از ۵۵ دستگاه جدید نیز رونمایی خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خوزستان نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفتوگو ویژه خبری ترافیک را یک امر طبیعی در کلانشهرهایی از جمله اهواز دانست و گفت: به علت افزایش تعداد خودروها و تغییر نیافتن معابر و خیابانهای شلوغ اهواز شاهد ترافیک هستیم.
سرهنگ رضا دولتشاهی با اشاره به اینکه در شهرهایی از جمله اهواز، آبادان و دزفول مشکلات ترافیکی وجود دارد، اظهار کرد: کمبود پارکینگ و توفقگاهها در این شهرها از جمله عوامل ترافیک است و در معابر خودروها در دو یا سه ردیف پارک میکنند.
وی با اشاره به اینکه طرح زوج و فرد برای مدیریت ترافیک در برخی از مناطق اهواز ضروری است، خاطر نشان کرد: با بهره گیری از دوربینهای کنترل سرعت، نظارتی و حضور میدانی مأمورین پلیس راهور با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر اهواز با اشاره به برخی اقدامات برای توسعه شبکه معابر شهری گفت : یکی از این طرح ها پل شهدای غزه است و به علت مشکلات زیادی از جمله جابجایی دکل های برق فشار قوی و کمبود اعتبارات با تاخیر اجرا شده است و هم اکنون با برنامه ریزی و اولویت قرارگرفتن در تلاش هستیم تا به سرعت این طرح به بهره برداری کامل برسد.
مهدی مراد حسینی همچنین با اشاره به طرح جمع آوری آب های سطحی در خیابان ادهم تاکید کرد :این طرح تا قبل از بارش ها به اتمام خواهد رسید.