به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علی عبدالعلی‌زاده در بازدید از مجتمع پرورش ماهیان گرمابی شهید احمدیان خرمشهر گفت: باید تولید داخلی را به حدی افزایش دهیم که به تامین ۳۵ درصد مصرف پروتئین از آبزیان دست یابیم.

او افزود: تحقق این مقدار تولید رقم بالایی است، اما کشور به آن نیاز دارد و ما باید آن را محقق کنیم.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با بیان اینکه توسعه آبزی‌پروری و تنوع ماهیان تنها به یک منطقه کشور محدود نمی‌شود، گفت: این موضوع در بخش عمده‌ای از کشور، از شمال تا جنوب، به طور جدی مطرح است.

عبدالعلی‌زاده از تشکیل نشست‌های کارشناسی با حضور همه ذی نفعان برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته خبر داد و افزود: در گذشته اشتباهات بزرگی در مدیریت آب‌های مختلف کشور رخ داده است و به عنوان نمونه در دریاچه هامون برای کنترل نی‌ها، ماهیانی بدون مطالعات کافی معرفی شدند که علاوه بر نی‌ها، ماهی‌های بومی را نیز از بین بردند.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با تاکید بر لزوم عمل با احتیاط و بررسی علمی، گفت: برای جلوگیری از تکرار چنین خطا‌هایی با حضور همه ارگان‌ها و سازمان‌ها از جمله محیط زیست، شیلات، مرکز تحقیقات، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و پرورش‌دهندگان ماهی، نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: پس از جمع‌بندی نظرات، از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز دعوت می‌شود تا راه‌حل جمعی بهینه‌ای انتخاب و اجرا شود.

استاندار خوزستان در این بازدید گفت: توسعه خوزستان با نگاه توجه به اقتصاد دریا محور و توسعه سواحل در حال پیگیری است.

محمدرضا موالی‌زاده افزود: استان خوزستان ظرفیت‌های قابل توجه و نویدبخشی در بخش اقتصاد دریا محور دارد و با توجه به نگاه ویژه دولت به این بخش اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خواهد خورد.

او توجه به اقتصاد دریا محور را برای کشور حیاتی دانست و گفت: تحقق این بخش نیازمند مدیرانی با نگاه توسعه‌گرا و آشنای کامل با سازوکار‌های این بخش است.

استاندار خوزستان به اجرای طرح‌های توسعه مکران و اروند اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها حداقل باید ۴۰ سال پیش انجام می‌شد تا کشور امروز از ثمرات آن بهره‌مند بود.