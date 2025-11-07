به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس برآورد‌های مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی امسال از سطح ۷۴ هکتار زیر کشت زعفران در استان پیش‌بینی می‌شود ۲۵۰ کیلو از این محصول ارزشمند برداشت شود. محصولی ارزشمند که به طلای سرخ مشهور است و این روز‌ها کار برداشت آن در بوکان نیز آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان در این خصوص گفت: امسال از سطح سه و نیم هکتار زیر کشت زعفران پیش بینی می‌شود حدود ۲۰ کیلوگرم گل خشک زعفران از مزارع این شهرستان برداشت شود.

رحیمی آذرافزود: زعفران محصولی کم آب برو مناسب در شرایط اقلیمی کنونی است با شرایط خشک و نیمه خشک ایران سازگاری کاملی دارد واز سوی دیگر صرفه اقتصادی بسیار مناسبی دارد.

زعفران با خواص درمانی بی‌شمار خود، از جمله کاهش اضطراب و افسردگی، به‌عنوان یک شادی‌آور طبیعی شناخته میشود و نه‌تنها در آشپزی بلکه به‌عنوان یک داروی ارزشمند در طب سنتی و مدرن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان در ادامه گفت: با توجه به تغییر الگوی کشت که مد نظر سازمان جهاد کشاورزی است باید توسعه و ترویج بدهیم و در کنار آن صنایع وابسته بخصوص بسته بندی را توسعه دهیم و با اجرای برنامه‌های ترویجی و آموزشی این برنامه را دنبال خواهیم کرد.

کشت زعفران بهترین گزینه برای رهایی ازشرایط بحرانی کم‌بی ومحصولی سودآور برای کشاورزان منطقه است. اشتغالزایی و اقتصادی بودن زعفران از ویژگی‌های مهم آن برای کشاورزان است و می‌تواند به اقتصاد خانواده‌ها نیز کمک کند.

ارومیه-شاهیندژ-نقده-میاندوآب و شوط بیشترین سطح زیر کشت این محصول ارزشمند را در آذربایجان غربی به خود اختصاص داده‌اند.