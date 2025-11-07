پخش زنده
جشنواره فرهنگی ورزشی شمیم خانواده «جام شهدای اقتدار» ویژه همسران و دختران کارکنان سپاه استان کرمان، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مسئول تربیت بدنی ورزش خانوادههای سپاه ثارالله استان کرمان،گفت: این جشنواره با حضور ۲۰۶ نفر از همسران و دختران کارکنان سپاه استان کرمان در حال برگزاری است و شرکتکنندگان از چهار ناحیه شامل سیرجان، رفسنجان، برسیر و زرند در این رقابتها حضور دارند.
مطهر افضلی افزود: این مسابقات در ۶ رشته ورزشی شامل شنا، دارت، تیراندازی، هفت سنگ، آمادگی جسمانی و والیبال برگزار می شود و. برترینهای جشنواره به جشنواره کشوری شمیم خانوادگی راه خواهند یافت.