۲۷۰ دانش‌آموز دختر از این شهرستان با هدف آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ امیدعلی الیاسی فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد گفت: اردوی راهیان نور دانش آموزان اسدآبادی از شهر اندیمشک و پادگان دوکوهه آغاز می‌شود و دانش‌آموزان از مناطق عملیاتی فتح‌المبین، اروند رود، کربلای ۴، شلمچه و سایر یادمان‌های دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.

وی افزود:امروز ۲۷۰ نفر از دانش‌آموزان دختر شهرستان اسدآباد با هدف آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

الیاسی یادآور شد:تعدادی از راویان و جانبازان ۸ سال دفاع مقدس به همراه این دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.