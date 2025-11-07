به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی، دو کاتاروی استان قم، در ترکیب تیم ملی کاتا جودو جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی کاتا ۲۰۲۵ پاریس عازم فرانسه شدند.

این دو ورزشکار قمی که پیش از این در مسابقات جهانی ۲۰۲۳ ابوظبی مدال طلا کسب کرده‌اند در این رقابت‌ها در فرم گوشین جوتسو بالای ۲۱ سال حضور خواهند داشت.

مسابقات جهانی کاتا جودو روز‌های ۱۷ و ۱۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و تیم ملی ایران با حضور ۱۰ کاتارو به سرمربیگری محمدعلی نودهی در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.