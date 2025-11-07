چهارمحال و بختیاری با تولید سالانه حدود ۲۷۰ هزار تن سیب‌زمینی، رتبه ششم تولید این محصول در کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون بهبود تولیدات گیاهی استان با اشاره به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد سیب‌زمینی تولیدی در چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: این استان از نظر تولید، یکی از شاخص‌ترین مناطق کشور بوده و محصول تولیدی آن از جمله سالم‌ترین سیب‌زمینی‌های ایران محسوب می‌شود.

سعیدی خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از سیب‌زمینی تولیدی در این استان به سایر استان‌های کشور از جمله کرمان، اصفهان و فارس صادر می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، تخصص و حرفه‌ای‌بودن کشاورزان محلی را یکی از کلیدی‌ترین عوامل دستیابی به این موفقیت‌ها دانست.

وی در ادامه به اقدامات نوین در زمینه بهینه‌سازی مصرف آب اشاره کرد و گفت: مزارع سیب‌زمینی استان تحت پوشش سیستم‌های آبیاری تحت فشار قرار دارند. علاوه بر این، با معرفی و کشت ارقام زودرس جدید، که حدود ۲۵ روز زودتر از ارقام سنتی به‌ثمر می‌رسند، موفق به صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف آب شده‌ایم به طوری که در هر دوره کشت، حدود دو تا سه نوبت آبیاری کاهش یافته است.

سعیدی در پایان تاکید کرد: نتیجه اجرای این الگوی کشت پیشرفته، افزایش بهره‌وری و بهبود چشمگیر بهره‌وری مصرف آب در تولید سیب‌زمینی استان بوده است.