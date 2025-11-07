پخش زنده
تازهترین گزارش فاش شده در یک روزنامه انگلیسی از ناپدید شدن ۳۴۵ کودک دختر و پسر پناهجو در تاریکیهای جامعه انگلیس حکایت دارد. کودکانی که در فرار از جنگهای کشورهای غربی به انگلیس آمدند، اما در صلح این کشور ناپدید شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ نشریه گاردین به تازگی فاش کرد بیش از پنجاه کودک پناهجوی تنها که بلافاصله پس از ورود به انگلیس و در حالیکه تحت مراقبت مراکز دولتی بودند ناپدیدشدند، همچنان مفقودند. ماجرای هولناکی که زنگ خطر را در سازمانهای مردم نهاد حمایت از کودکان در انگلیس را به صدا در آورده است.
لورا دوران (Laura Duran)، مدیر سیاستگذاری در موسسه خیریه مبارزه با قاچاق کودکان و اجبار به اقدامات مجرمانه (ECPAT) در انگلیس میگوید: گم شدن حتی یک کودک، اصلا قابل قبول نیست. گم شدن کودکان، علاوه بر نگرانیهای ناشی از سلامت آنان، خطر سوء استفاده از آنان در امور مجرمانه را گوشزد میکند.
موضوع ناپدید شدن کودکان پناهجو در انگلیس در حالی ادامه دارد که پیشتر نیز در مجلس این کشور مطرح و درباره آن ابراز نگرانی شد.
رابرت جنریک نماینده مجلس عوام انگلیس میگوید: ۴۴۰ کودک پناهنده که بدون همراه وارد این کشور شده بودند، گم شدند که ۲۰۰ کودک پناهجو هنوز پیدا نشدهاند.
نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی در انگلیس بارها با هشدار درباره پرسه زدن اعضای شبکههای تبهکار در اطراف محل اسکان کودکان پناهجوی تنها، اعلام کردند شماری از کودکان پناهجو پس از خروج از مراکز نگاهداری وزارت کشور ناپدید میشوند و بعدها با اتهاماتی همچون قاچاق مواد مخدر و یا دزدی بازداشت میشوند. اکنون پرسش این است که آیا این قبیل کودکان و نوجوانان، مجرمند یا قربانی گروههای تبهکار؟
لورا دوران (Laura Duran) میگوید: به نظرم این شایعترین کج فهمی درباره کودکان پناهجوست. آنان با این که با اتهامات مجرمانه بازداشت میشوند، در واقع قربانی افراد و گروههای تبهکارند که آنان را به این اقدامات غیرقانونی وادار میکنند. علاوه بر کودکان پناهنده، کودکان انگلیسی هم به دام افراد و گروههای خلافکار میافتند که باید به همه اینها رسیدگی شود.
فشار نمایندگان مجلس و نهادهای حامی حقوق کودکان و پناهجویان برای روشن شدن ابعاد این واقعه هنوز نتیجه نداده است.
پیتر کایل، نماینده حزب کارگر در مجلس عوام انگلیس میگوید: همین الان در یک محل نگهداری کودکان پناهنده که در حوزه انتخابیه من است، گزارش شده است که ۷۶ کودک ناپدید شدهاند. این آمار رسمی است که پلیس داده است.
اینکه چرا وزارت کشور انگلیس برغم مسئولیتهای قانونی در این باره، ردیابی کودکان پناهجو را وظیفه این وزارتخانه نمیداند و اینکه چه بر سر کودکان پناهجوی ناپدید شده در این کشور آمده است پرسشی است که برغم پیگیریها هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است.