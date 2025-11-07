مانور نظارت بر سموم و آفت کشها در کهگیلویه و بویراحمد
مانور بازرسی از داروخانههای گیاهپزشکی با هدف پیشگیری از تهدیدات زیستی و شیمیایی در بخش کشاورزی در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:مانور بازرسی از داروخانههای گیاهپزشکی شهر یاسوج با حضور معاون برنامهریزی اقتصادی و مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی و همچنین سرپرست جهاد کشاورزی بویراحمد به همراه واحدهای حراست، تنظیم بازار و حفظ نباتات شهرستان به منظور حفظ سلامت محصولات و محیط زیست و صیانت از حقوق کشاورزان و مصرفکنندگان و با هدف پیشگیری از تهدیدات زیستی و شیمیایی در بخش کشاورزی برگزار شد.خانم مجذوب افزود: در این مانور گروههای نظارتی از فروشگاهها و انبارهای سموم کشاورزی در سطح شهر یاسوج بازدید کردند.
وی ادامه داد: بازرسان مواردی از جمله وجود سموم ممنوعه مانند دیازینون، دوروسپان و بوتاکلر، سموم تقلبی و تاریخ مصرف گذشته، فاکتورهای فروش، رعایت نرخنامه مصوب، کیفیت ظاهری محصولات و حضور مسئول فنی را بررسی کردند.
مجذوب اضافه کرد: ثبت اطلاعات دریافت و فروش آفتکشها در سامانه مانیتورینگ سموم از دیگر موارد مهم مورد کنترل در این بازدید بود همچنین جلوگیری از فروش عمومی سموم خطرناکی مانند فسفردوزنگ نیز به طور ویژه مورد پیگیری قرار گرفت.
مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: عمده تخلفات صورت گرفته در این بازدید مخدوش کردن قیمتها، فروش سموم تاریخ مصرف گذشته و همچنین خردهفروشی غیرمجاز سم عنوان شد.
وی اضافه کرد: در این بازرسی، فرمهای جریمه صادر و پرونده متخلفان برای طی شدن مراحل قانونی، به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.