به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مدیران گردشگری مناطق ۲۲‌گانه پایتخت، طرحی با عنوان «گردشگری بین‌المللی تهران با محوریت مساجد و رویکرد شناختی» مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت؛ طرحی که هدف آن معرفی چهره فرهنگی، هنری و معنوی تهران در سطح بین‌المللی است.

این نشست با حضور دکتر حامد فروزان، رئیس اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران، دکتر امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، مهندس اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ و دکتر احمد همتی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۹ در سالن اجتماعات شهرداری منطقه ۱۹ ومدیران گردشگری مناطق ۲۲گانه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، احمد همتی ضمن معرفی جاذبه‌های منطقه ۱۹، بر اهمیت نقش مناطق در احیای ظرفیت‌های مغفول گردشگری تهران تأکید کرد و گفت:«تلاش مدیران گردشگری در ستادو مناطق مختلف تهران، به‌ویژه در این دوره از مدیریت شهری، باعث شناخته‌شدن بخش‌های کمتر دیده‌شده شهر شده و فرصت‌های تازه‌ای برای جذب گردشگر ایجاد کرده است.»

ظرفیت مساجد؛ از هویت تاریخی تا پیوند فرهنگی

در ادامه، دکتر حامد فروزان با تشریح ابعاد فکری و فرهنگی طرح، بر جایگاه مساجد در توسعه گردشگری بین‌المللی تأکید کرد و گفت: «مساجد تهران از منظر تاریخی، هنری و معماری ظرفیت‌های فراوانی برای معرفی چهره واقعی پایتخت در سطح جهانی دارند. بر این اساس، در گام نخست، پنج مسجد شاخص از مناطق مختلف تهران به‌عنوان پایلوت انتخاب می‌شوند تا هر یک با یکی از مساجد معتبر در کشور‌های دیگر ارتباط فرهنگی و گردشگری برقرار کند.»

به گفته وی، این ارتباط شامل برگزاری نشست‌های فرهنگی، تور‌های شناختی، تبادلات مجازی و تعامل میان فعالان فرهنگی و مذهبی خواهد بود.

وی افزود: «هدف ما این است که بازدید از مساجد و اماکن تاریخی، فراتر از گردشگری دیداری باشد و در قالب تجربه‌ای مبتنی بر شناخت عمیق از معنویت، تفکر ایرانی و هویت اسلامی طراحی شود؛ رویکردی که از آن با عنوان گردشگری شناختی (Cognitive Tourism) یاد می‌شود.»

گردشگری شناختی؛ رویکردی تازه در معرفی تهران

امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران نیز در این نشست ضمن مرور عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در حوزه گردشگری شهری، به برنامه‌ریزی برای دوره جدید فعالیت‌ها اشاره کرد و گفت:«در شش‌ماهه دوم سال و با توجه به تقارن ایام نوروز ۱۴۰۵ با عید سعید فطر، لازم است از تمامی ظرفیت‌های گردشگری تهران به بهترین شکل بهره‌برداری شود تا تصویر فرهنگی و اجتماعی پایتخت در سطح ملی و بین‌المللی تقویت شود.»

وی همچنین تأکید کرد: توسعه گردشگری مساجد می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی برند فرهنگی تهران در سطح جهانی باشد.

پاسخ فرهنگی به جریان ایران‌هراسی

در بخش دیگری از نشست، شرکت‌کنندگان با اشاره به چالش‌های تصویرسازی نادرست از ایران در رسانه‌های غربی، گردشگری شناختی را راهی فرهنگی برای مقابله با پدیده ایران هراسی دانستند.

به باور آنان، معرفی ایران از مسیر شناخت، گفت‌و‌گو و تجربه فرهنگی، می‌تواند چهره واقعی کشور را به جهانیان نشان دهد.

دکتر فروزان در اینباره گفت: «در جهانی که هزینه‌های سنگینی برای القای تصویر نادرست از ایران صرف می‌شود، بهترین پاسخ ما ارائه تجربه‌ای واقعی از فرهنگ، اخلاق و هنر ایرانی است. مساجد تهران می‌توانند نمادی از اندیشه، زیبایی‌شناسی و هویت اسلامی باشند و در بازآفرینی تصویر مثبت از تهران در ذهن مخاطب جهانی نقشی مؤثر ایفا کنند.»

نقش شهرداری منطقه ۱۹ در توسعه مبادی گردشگری

در ادامه نشست، مهندس اخگرپور، شهردار منطقه ۱۹ با اشاره به اهمیت مبادی ورودی تهران، گفت:«فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به‌عنوان مهم‌ترین دروازه ورودی کشور، می‌تواند نقطه آغاز مسیر گردشگری شناختی تهران باشد. لازم است گردشگران از همان لحظه ورود، با تصویری فرهنگی، منظم و میهمان‌نواز از پایتخت مواجه شوند.»