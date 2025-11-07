پخش زنده
با فرود نخستین هواپیمای «شبخواب» در ارومیه، پروازهای صبحگاهی به تهران هم برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی از استقرار نخستین پرواز «شبخواب» در فرودگاه ارومیه خبر داد و گفت: با این اقدام، امکان جابجایی مسافران استان در نخستین ساعات صبح فراهم شد.
عظیم طهماسبی افزود: استقرار این پرواز در راستای توسعه شبکه پروازی فرودگاه ارومیه انجام شده و گامی مؤثر در افزایش رضایت مسافران به شمار میرود.
وی تصریح کرد: براساس برنامهریزی انجامشده، هر شب یک فروند هواپیمای شرکت «آتا» در فرودگاه ارومیه فرود آمده و پس از توقف شبانه، ساعت ۶ صبح روز بعد به مقصد تهران پرواز میکند.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی با تأکید بر مزایای این طرح گفت: پرواز شبخواب، امکان انجام پروازهای صبحگاهی به تهران را فراهم کرده و بهویژه برای مسافران اداری و کاری که نیازمند حضور زودهنگام در پایتخت هستند، تسهیلات قابلتوجهی ایجاد میکند.
طهماسبی همچنین از افزایش تعداد پروازهای شرکتهای «آتا» و «ایرتور» در مسیر ارومیه – تهران خبر داد و اضافه کرد: شرکت آتا سه پرواز هفتگی جدید در روزهای یکشنبه، سهشنبه و جمعه برقرار کرده که طی آن، پرواز ساعت ۱۱ صبح وارد فرودگاه ارومیه شده و ساعت ۱۲ ظهر به مقصد تهران حرکت میکند.
وی اظهارداشت: شرکت ایرتور نیز در راستای پاسخگویی به تقاضای روبهافزایش مسافران، سه پرواز هفتگی جدید در روزهای شنبه، دوشنبه و پنجشنبه به برنامههای خود افزوده است.
طهماسبی گفت: این پروازها ساعت ۱۸:۳۰ وارد فرودگاه ارومیه شده و ساعت ۱۹:۳۰ به مقصد تهران پرواز میکنند.