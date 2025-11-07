به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی از استقرار نخستین پرواز «شب‌خواب» در فرودگاه ارومیه خبر داد و گفت: با این اقدام، امکان جابجایی مسافران استان در نخستین ساعات صبح فراهم شد.

عظیم طهماسبی افزود: استقرار این پرواز در راستای توسعه شبکه پروازی فرودگاه ارومیه انجام شده و گامی مؤثر در افزایش رضایت مسافران به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر شب یک فروند هواپیمای شرکت «آتا» در فرودگاه ارومیه فرود آمده و پس از توقف شبانه، ساعت ۶ صبح روز بعد به مقصد تهران پرواز می‌کند.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی با تأکید بر مزایای این طرح گفت: پرواز شب‌خواب، امکان انجام پرواز‌های صبحگاهی به تهران را فراهم کرده و به‌ویژه برای مسافران اداری و کاری که نیازمند حضور زودهنگام در پایتخت هستند، تسهیلات قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

طهماسبی همچنین از افزایش تعداد پرواز‌های شرکت‌های «آتا» و «ایرتور» در مسیر ارومیه – تهران خبر داد و اضافه کرد: شرکت آتا سه پرواز هفتگی جدید در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و جمعه برقرار کرده که طی آن، پرواز ساعت ۱۱ صبح وارد فرودگاه ارومیه شده و ساعت ۱۲ ظهر به مقصد تهران حرکت می‌کند.

وی اظهارداشت: شرکت ایرتور نیز در راستای پاسخ‌گویی به تقاضای روبه‌افزایش مسافران، سه پرواز هفتگی جدید در روز‌های شنبه، دوشنبه و پنجشنبه به برنامه‌های خود افزوده است.

طهماسبی گفت: این پرواز‌ها ساعت ۱۸:۳۰ وارد فرودگاه ارومیه شده و ساعت ۱۹:۳۰ به مقصد تهران پرواز می‌کنند.