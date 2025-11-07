علی و محمدمهدی صادقیان، دو جودوکار یزدی، به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ فرانسه در بخش ناگه‌نوکاتا زیر ۲۱ سال اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، و بنابر اعلام روابط‌عمومی هیأت جودو استان یزد، برادران علی و محمدمهدی صادقیان، دو جودوکار شایسته و توانمند یزدی، پس از کسب مدال طلا در رقابت‌های کشوری و حضور موفق در چندین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم‌ملی، با اقتدار در ترکیب نهایی تیم‌ملی کاتا قرار گرفتند و به عنوان نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی جهان ناگه‌نوکاتا زیر ۲۱ سال، راهی فرانسه شدند.

این دو قهرمان ارزنده که ماه‌ها با تلاش، پشتکار و تمرینات مستمر، خود را برای این میدان بزرگ آماده کرده‌اند، امروز به عنوان نمایندگان شایسته ایران اسلامی، راهی آوردگاه جهانی می‌شوند تا پرچم کشورمان را در پاریس به اهتزاز درآورند

این رقابت‌ها در روز‌های هشتم و نهم نوامبر (مصادف با شنبه و یکشنبه، ۱۷ و ۱۸ آبان) برگزار می‌شود

حضور برادران صادقیان در ترکیب اعزامی تیم‌ملی، افتخاری بزرگ برای جودوی یزد و نشانگر مسیر رو‌به‌رشد استعداد‌های این استان در سطح ملی و بین‌المللی است.