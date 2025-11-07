به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده واحد کابینت سازی برای تقلب در ارائه خدمات ساخت و نصب کابینت به میزان ۶۲۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۶۲۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۲ میلیارد و چهارصد میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

وی گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد کابینت سازی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.