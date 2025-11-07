به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خزائی گفت: پرونده نگهداری غیر مجاز ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۷۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قائنات رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائنات افزود: شعبه با توجه به مدارک در پرونده اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

خزائی گفت: ماموران نیروی انتظامی قائنات با توجه به اطلاعات دریافتی در بازرسی از یک منزل دپوی سوخت قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال کردند.