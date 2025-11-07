پخش زنده
مستند «دروغهای جنگ افغانستان» با روایتی از فریب آمریکا در افغانستان، امشب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند جدید «دروغهای جنگ افغانستان» محصول ۲۰۲۵ آمریکا به کارگردانی دن کراوس تولید شده است.
این مستند امتیاز ۷ از ۱۰ را از سایت تخصصی IMDB کسب کرده است.
مستند «دروغهای جنگ افغانستان» نشان میدهد که چگونه مقامات آمریکایی در طول جنگ ۲۰ ساله خود در افغانستان، با تکیه بر شهادتهای افراد داخلی، اسناد محرمانه و ضبطهای خصوصی، شبکهای درهمتنیده از فریب را ایجاد کردند.
این مستند امشب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.